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НовостиОбщество30 августа 2023 8:34

С 10 июля в Мурманской области ищут пропавшего Виталия Гомбожапова

В Мурманской области полтора месяца ищут пропавшего мужчину
Ника СВЕТЛОВА
С 10 июля не известно местоположение 52-летнего Виталия Гомбожапова. Фото: vk.com/la_murmansk

С 10 июля не известно местоположение 52-летнего Виталия Гомбожапова. Фото: vk.com/la_murmansk

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил новый поиск человека.

С 10 июля не известно местоположение 52-летнего Виталия Гомбожапова.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, светло-карие глаза.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию или волонтерам по телефону 8800-700-54-52 (звонок бесплатный на территории РФ).

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