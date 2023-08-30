С 10 июля в Мурманской области ищут пропавшего Виталия Гомбожапова

С 10 июля не известно местоположение 52-летнего Виталия Гомбожапова. Фото: vk.com/la_murmansk

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил новый поиск человека.

С 10 июля не известно местоположение 52-летнего Виталия Гомбожапова.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, светло-карие глаза.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию или волонтерам по телефону 8800-700-54-52 (звонок бесплатный на территории РФ).

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