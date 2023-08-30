Жителей Мурманска приглашают на встречу с продюсером Георгием Рюминым

Встреча пройдет 30 августа в 18.00 в Арт-библиотеке Мурманска (ул. Карла Маркса, 29). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчан зовут на бесплатную творческую встречу с продюсером Георгием Рюминым, который участвовал в создании таких фильмов, как «Каникулы строгого режима», «Зайцев плюс 1». Тема мероприятия - «Профессия - продюсер: про кино, про жизнь, про культуру и про будущее»

- Георгий Рюмин приехал в наш регион на съемки короткометражного фильма. Он расскажет о том, как устроено кино, почему оно так сильно связано с нашей жизнью, что происходит в киноиндустрии сегодня и чего ждать завтра, - сообщили в Продюсерском центре «Северный Характер».

Встреча пройдет 30 августа в 18.00 в Арт-библиотеке Мурманска (ул. Карла Маркса, 29).

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