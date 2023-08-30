В Мурманске маршрутка на ходу потеряла кардан

В Мурманске одна из пассажирских маршруток №54 решила «избавиться» от лишнего груза. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске одна из пассажирских маршруток №54 решила «избавиться» от лишнего груза. Так, у «Газели» прямо на ходу отлетела часть карданного вала.

Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в маршрутке Мурманска катался пассажир с револьвером.

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