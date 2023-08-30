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НовостиОбщество30 августа 2023 7:11

1 сентября перекроют центр Мурманска

Водителей предупреждают о перекрытии улицы Ленинградской в Мурманске на 1 сентября
Ника СВЕТЛОВА
Водителей в Мурманске предупреждают о перекрытии одной из центральных улиц.

Водителей в Мурманске предупреждают о перекрытии одной из центральных улиц.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают о перекрытии одной из центральных улиц.

- Будет запрещено движение, остановка и стоянка всех транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, по ул. Ленинградской с 00 до 17 часов 1 сентября, - сообщили в администрации Мурманска.

Также на улице Воровского расположилась ярмарка «На Севере - учиться». На День знаний в Мурманске пройдет бесплатный концерт от группы «Меджикул».

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