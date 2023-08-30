1 сентября перекроют центр Мурманска

Водителей в Мурманске предупреждают о перекрытии одной из центральных улиц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают о перекрытии одной из центральных улиц.

- Будет запрещено движение, остановка и стоянка всех транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, по ул. Ленинградской с 00 до 17 часов 1 сентября, - сообщили в администрации Мурманска.

Также на улице Воровского расположилась ярмарка «На Севере - учиться». На День знаний в Мурманске пройдет бесплатный концерт от группы «Меджикул».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru