1 сентября в Мурманске пройдет бесплатный концерт от группы «Меджикул»

1 сентября на улице Воровского в Мурманске выступит группа "Меджикул". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

26 августа в Мурманске открылась ярмарка «На Севере - учиться!». Работать она будет до 3 сентября, гостей ждут мастер-классы, аттракционы, Арктическая кухня, торговля, а 1 сентября в честь Дня знаний здесь состоится бесплатный концерт группы «Меджикул».

- Это музыкальная сенсация из Санкт-Петербурга, балансирующая на острие танцевальных стилей: ню-диско, фьюче-фанк и неосоул. Разогревать гостей ярмарки в этот день также будет одна из самых востребованных кавер-групп Мурманска и Мурманской области Naveka Band, - сообщили организаторы ярмарки.

Концерт состоится 1 сентября в 17.30.

Напомним: 9 сентября жителей и гостей Мурманска ждет спортивный фестиваль «Гольфстрим», ставший уже доброй традицией осени. Первый такой праздник провели в 2006 году.

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