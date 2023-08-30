В Мурманской области загорелся БПК «Адмирал Харламов»

"Адмирал Харламов" (слева) поставлен на утилизацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области произошло ЧП со стоящим у причала в Видяево большим противолодочным кораблем «Адмирал Харламов».

- Произошло возгорание. На борту корабля находится экипаж в составе пяти человек. Проводится тушение очага возгорания, - пишет «Мурманский вестник» со ссылкой на свой источник.

По данным сайта flot.com, с 2006 года БПК находится в резерве, на начало 2022 года ожидает утилизацию на заводе «Нерпа».

Напомним: в Мурманск прибудет передвижная выставка в рамках акции «Сила в Правде». Сейчас ее можно увидеть в Санкт-Петербурге, после чего она отправится в порты Мурманской и Архангельской области. Особенность экспозиции в том, что она разместится на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru