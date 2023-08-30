Под Заозерском обнаружили разлив нефтепродуктов

Под Заозерском нашли настоящее нефтяное озеро. Фото: t.me/AoMurmansk/скриншот видео

Под Заозерском местные жители нашли несанкционированную свалку нефтепродуктов.

- Это горючее какое-нибудь слили, сюда, в воду. Это рядом с городом. Запах тут невыносимый. Я пошла пособирать грибов, но, видимо, собирать здесь уже опасненько. Что за халатное отношение к природе и экологии? - написала жительница Заозерска «Арктическому обозревателю».

Информацией заинтересовались надзорные органы.

.- По поручению и.о. прокурора Мурманской области Андрея Каширникова организована проверка по информации об обнаружении жителями ЗАТО г. Заозерск несанкционированной свалки с разливом нефтепродуктов в окрестностях города, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Судя по сообщениям северян, неизвестные увезли за город резервуары с нефтепродуктами и вылили их.

Напомним: 29 августа в Ковдоре пожарные выезжали на горящую несанкционированную свалку у недействующего карьера АО «Ковдорслюда». Сообщение о возгорании поступило в 14.38.

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