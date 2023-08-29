В Ковдоре у промышленного карьера загорелась свалка

Днем 29 августа в Ковдоре пожарные выезжали на горящую несанкционированную свалку у недействующего карьера АО «Ковдорслюда».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Днем 29 августа в Ковдоре пожарные выезжали на горящую несанкционированную свалку у недействующего карьера АО «Ковдорслюда». Сообщение о возгорании поступило в 14.38.
- В 15.04 его ликвидировали, в результате обгорели бытовые отходы на площади 30 квадратных метров, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.
Примерно в это же время, но уже в самом Ковдоре, тушили горящий контейнер у дома №10 на улице Озерной. Огонь зацепил и второй контейнер поблизости.
Напомним: рано утром 28 августа в Мурманске случился мощный пожар в автогородке на улице Карла Маркса, 64. На борьбу с возгоранием ушло почти девять часов.
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