В Ковдоре у промышленного карьера загорелась свалка

Днем 29 августа в Ковдоре пожарные выезжали на горящую несанкционированную свалку у недействующего карьера АО «Ковдорслюда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 29 августа в Ковдоре пожарные выезжали на горящую несанкционированную свалку у недействующего карьера АО «Ковдорслюда». Сообщение о возгорании поступило в 14.38.

- В 15.04 его ликвидировали, в результате обгорели бытовые отходы на площади 30 квадратных метров, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Примерно в это же время, но уже в самом Ковдоре, тушили горящий контейнер у дома №10 на улице Озерной. Огонь зацепил и второй контейнер поблизости.

Напомним: рано утром 28 августа в Мурманске случился мощный пожар в автогородке на улице Карла Маркса, 64. На борьбу с возгоранием ушло почти девять часов.

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