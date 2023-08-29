Под Оленегорском бродит медведь

До момента, когда медведи в Мурманской области лягут в спячку, еще долго. Фото: Андрей АБРАМОВ

До момента, когда медведи в Мурманской области лягут в спячку, еще долго. Поэтому северянам стоит опасаться встречи с косолапыми.

Так, одного из них заметили на федеральной трассе «Кола».

- От Оленегорского кольца в сторону Ревды, 15-ый километр - гуляет медведь, будьте осторожны! - предупреждают водители в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Напомним: мы собрали самые курьезные случаи встречи с медведями в Мурманской области.

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