Под Оленегорском бродит медведь

До момента, когда медведи в Мурманской области лягут в спячку, еще долго.
Фото: Андрей АБРАМОВ
До момента, когда медведи в Мурманской области лягут в спячку, еще долго. Поэтому северянам стоит опасаться встречи с косолапыми.
Так, одного из них заметили на федеральной трассе «Кола».
- От Оленегорского кольца в сторону Ревды, 15-ый километр - гуляет медведь, будьте осторожны! - предупреждают водители в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Напомним: мы собрали самые курьезные случаи встречи с медведями в Мурманской области.
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