У Лисьей горы под Мурманском собрали 100 мешков мусора

26 августа у горы Лисьей - самой высокой точке под Мурманском - провели субботник. Фото: Минприроды Мурманской области / vk.com/ecology_51

26 августа у горы Лисьей - самой высокой точке под Мурманском - провели субботник. Он показал, что северяне и туристы оставили здесь немало мусора.

— Участники акции собрали обломки металлических конструкций, крупногабаритный и бытовой мусор, а также отработанные автомобильные покрышки. По итогам мероприятия было собрано порядка 100 штук покрышек, а также примерно 100 мешков мусора, из которых 26 — металл, бутылки, стекло и пластик, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

В будущем на этой территории планируют продолжить уборку.

Напомним: в природном парке «Териберка» начали укладывать деревянные настилы для пеших прогулок.

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