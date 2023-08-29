Из Мурманска стартует общероссийский миссионерский крестный ход

Общероссийский миссионерский крестный ход соединит Мурманск и Севастополь. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 сентября из Мурманска в Севастополь стартует общероссийский миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. Также ход соединит Брест и Владивосток.

- Наряду с принесением святыни по ходу следования крестного хода планируется проводить совместно с епархиями и администрацией регионов мероприятия, направленные на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культурно-просветительские мероприятия: встречи с известными миссионерами и деятелями культуры, показы художественных и документальных фильмов православной тематики, беседы о Русском мире и традиционных духовно-нравственных ценностях, - сообщили в Синодальном миссионерском отделе.

Напомним: в Мурманске на улице Капитана Буркова построят Спасо-Преображенский Николаевский морской кафедральный собор, который должен был появиться больше века назад, но планам помешал приход к власти большевиков.

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