Дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов

Водителей в Мурманской области предупреждают о закрытии дороги на Териберку 31 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают о закрытии дороги на Териберку 31 августа.

Автоподъезд к селу с 25 по 30 километры перекроют с 17.00 до 20.00 из-за взрывных работ в рамках реконструкции.

Напомним: движение на участке дороги Североморск-Североморск-3 ограничат на два дня.

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