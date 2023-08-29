Дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов

Водителей в Мурманской области предупреждают о закрытии дороги на Териберку 31 августа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей в Мурманской области предупреждают о закрытии дороги на Териберку 31 августа.
Автоподъезд к селу с 25 по 30 километры перекроют с 17.00 до 20.00 из-за взрывных работ в рамках реконструкции.
Напомним: движение на участке дороги Североморск-Североморск-3 ограничат на два дня.
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