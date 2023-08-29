На улице Новосельской в Мурманске снесут аварийный дом

Согласно документу, площадь дома составляет 441 квадратный метр, его признали аварийным в 2014 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске станет на одну «деревяшку» меньше. В администрации города готово постановление на снос аварийного дома №21 на улице Новосельской.

Согласно документу, площадь дома составляет 441 квадратный метр, его признали аварийным в 2014 году.

Ранее стало известно о сносе дома №3 в переулке Охотничий на Абрам-Мысе и еще одного на улице Жуковского в Мурманске.

Напомним: в Мурманской области с апреля по августа на 3,7% подорожали частные дома. Средняя стоимость дома в регионе составила 9,7 миллиона рублей.

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