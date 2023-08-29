Житель Мурманской области убил и расчленил друга

Обвиняемый забил свою жертву кулаками до смерти, часть ударов пришлась в голову. Фото: СУ СКР по Мурманской области

46-летнего жителя Мурманской области, жестоко убившего и расчленившего друга, заключили под стражу. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по статье об убийстве.

18 и 19 февраля северянин выпивал с приятелем в одном из домов на улице Радищева, мужчины поссорились. Тогда обвиняемый забил свою жертву кулаками до смерти, часть ударов пришлась в голову.

- Испугавшись ответственности за убийство, он решил скрыть следы преступления и расчленил тело потерпевшего, спрятал его части в лесополосе в районе автомобильной дороги, после чего покинул Мурманскую область, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Но в августе сотрудники полиции при содействии следователей задержали северянина в Санкт-Петербурге. Вину мужчину будут доказывать, в том числе, через молекулярно-генетические, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

Напомним: в Мурманске мужчина убил, расчленил и сжег девочку из-за мобильника. Доказать вину помогли ученые, которые изучили золу из печки.

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