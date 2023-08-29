В Мурманской области с начала года произошло 21 ДТП с мотоциклистами

С января 2023 года 22 человека пострадали в ДТП с участием мотоциклистов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последнее время ни одна неделя в Мурманской области не обходится без сообщения о ДТП с участием мотоциклистов. В одних случаях виноваты пилоты, в других - водители машин.

- С начала 2023 года произошло 21 ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали 22 человека и один погиб, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: 14 июля на перекрестке у дома №45 на улице Копытова в Мурманске столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Suzuki. Еще одно ДТП с участием пилота произошло 26 августа на улице Карла Маркса, такая же авария случилась и 25 августа, но уже на проспекте Ленина, где водитель Audi сбил байкера.

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