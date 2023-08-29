В Мурманской области установили первый светофор с новой секцией

По требованиям национальных стандартов, такие секции устанавливают на участках дорог с относительно малой интенсивностью движения транспорта и пешеходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно в Коле заметили необычный светофор с дополнительной секцией, которая подсвечена белым. Новый сигнал помогает водителю, который совершает поворот, лучше ориентироваться при приближении к пешеходному переходу.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в минтрансе региона, подобный светофор в области пока что единственный. Но, возможно, они появятся и в других местах.

- На автодорогах местного значения в Мурманске информационные световые секции не применяются, однако не исключено их появление в будущем, - уточнили в министерстве.

По требованиям национальных стандартов, такие секции устанавливают на участках дорог с относительно малой интенсивностью движения транспорта и пешеходов.

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