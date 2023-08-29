Эвакуировали баллоны с углекислотой. В Мурманске почти 9 часов тушили мощный пожар

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Рано утром 28 августа в Мурманске случился мощный пожар в автогородке на улице Карла Маркса, 64. На борьбу с возгоранием ушло почти девять часов.

- Сгорели инструменты, оборудование, строительные конструкции на площади 70 квадратных метров. Закопчены стены и потолок. Разобраны кровля и элементы конструкций стен на площади 150 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

С места пожара эвакуировали два легковых авто, две мототехники, баллоны с углекислотой.

На месте происшествия работали 19 спасателей. Причина возгорания устанавливается.

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