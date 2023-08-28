Спортивные школы Мурманска начинают набор в секции

Всего в областном центре работают 16 спортивных школ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первое сентября - это не только время садиться за парту. Кто-то из юных северян пойдет на занятия музыкой, кто-то возьмет в руки кисточки, зона интереса других - робототехника. Но и спорт - это важно.

- У нас на Крайнем Севере особенно важно уделять внимание физической культуре с самого раннего возраста. Большинство детей помимо общеобразовательных школ посещают также школы спортивные, разнообразные секции и кружки. Начало учебного года – лучшее время, чтобы определиться с направлением и попасть в группу, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего в областном центре работают 16 спортивных школ. Подробный список можно найти здесь.

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