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НовостиСпорт28 августа 2023 13:54

В Мурманске 9 сентября пройдет спортивный фестиваль «Гольфстрим»

В Мурманске на Кольском мосту пройдет фестиваль «Гольфстрим»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Первый такой праздник провели в 2006 году.

Первый такой праздник провели в 2006 году.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Мурманска 9 сентября ждет спортивный фестиваль «Гольфстрим», ставший уже доброй традицией осени. Первый такой праздник провели в 2006 году.

- В том году это был легкоатлетический забег «Мурманская Миля». С каждым разом к нему добавлялись различные соревнования и состязания. К юбилею города «Миля» переросла в масштабный фестиваль культуры и спорта «Гольфстрим», - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

В этом году на фестивале пройдут соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, лазертагу, сапбордингу и другим дисциплинам. Главным событием станет массовый легкоатлетический пробег по Кольскому мосту и заплыв через Кольский залив.

Напомним: на фестивале в Никеле легенды российского футбола ответили на вопросы северян.

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