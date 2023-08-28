Житель Новосибирска получил срок за обманутых на 2,8 млн рублей мурманчан

В Мурманской области вынесли приговор 31-летнему жителю Новосибирска, который обманул мурманских пенсионеров на 2,8 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вынесли приговор 31-летнему жителю Новосибирска, который обманул мурманских пенсионеров на 2,8 миллиона рублей.

Весной прошлого года мужчина приехал в Заполярье, чтобы промышлять мошенничеством. Дело было так: его сообщник звонил жертвам, рассказывая о якобы совершенных ДТП, в которых признали виновными родственников северян. Либо говорил, что нужна помощь родственникам, попавшим в больницу после аварии.

После этого новосибирец приезжал к обманутым пенсионерам и забирал у них от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, которые они передавали для помощи родственникам. 30% от этих средств мужчина оставлял себе.

- Суд признал жителя Новосибирска виновным в совершении преступлений, и назначил окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также злоумышленнику предстоит вернуть деньги пенсионерам.

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