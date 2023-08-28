В Кандалакшском заповеднике запечатлели фотогеничную медведицу Шушуню

В Кандалакшском природном заповеднике попала в кадр фотогеничная медведица Шушуня. Фото: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

В Кандалакшском природном заповеднике попала в кадр фотогеничная медведица Шушуня. Та позировала сотруднику заповедника Василию Вощикову, как прирожденная модель.

Косолапая еще совсем молодая - ей сейчас три года. Живет на заповедном острове Оленьем.

- Новая теплая зимняя шуба у медведицы скоро начнет расти, осень пролетит быстро. Животное ходит по берегу, заглядывает под камни в поисках обеда – там можно найти личинок насекомых, - поделились в учреждении.

Напомним: турист встретил в Хибинах медведей и накричал на них.

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