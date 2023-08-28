В Коле появился светофор с новой секцией

В Коле заметили непривычный для Заполярья светофор с дополнительной секцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коле заметили непривычный для Заполярья светофор с дополнительной секцией. На ней изображены белый человечек и стрелка.

Такой сигнал позволяет водителю, который совершает поворот, понять, что на пешеходном переходе поблизости включен или выключен разрешающий сигнал для пешеходов.

Секция помогает обеспечивать безопасность движения, когда транспортный и пешеходный потоки совмещены.

Напомним: перекрытие дороги Североморск - Североморск-3 перенесли на 9 и 10 сентября.

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