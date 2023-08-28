В Мурманской области ожидается «бабье лето»

29 августа в отдельных районах региона могут пройти дожди. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Последняя неделя августа порадует жителей Мурманской области теплом. Конечно, аномальной жары, как в начале месяца, ждать не приходится, но обещает случиться «бабье лето».

- 26-28 августа Мурманская область останется под влиянием арктического антициклона, который будет располагаться уже непосредственно над Кольским полуостровом. Температура воздуха в ночные часы составит +2+8°, в дневные от +11° до +18°, - сообщили в областном гидрометцентре.

Но также 29 августа в отдельных районах региона могут пройти дожди.

Ранее в Мурманской области зафиксировали первые августовские заморозки. В ночь на 25 число зафиксировали первый в августе заморозок: в Краснощелье столбик термометра опустился до -0,3.

Напомним: отопление в социальные объекты Мурманской области начнут подавать с 30 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru