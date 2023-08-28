В Мурманской области ожидается «бабье лето»

29 августа в отдельных районах региона могут пройти дожди.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Последняя неделя августа порадует жителей Мурманской области теплом. Конечно, аномальной жары, как в начале месяца, ждать не приходится, но обещает случиться «бабье лето».
- 26-28 августа Мурманская область останется под влиянием арктического антициклона, который будет располагаться уже непосредственно над Кольским полуостровом. Температура воздуха в ночные часы составит +2+8°, в дневные от +11° до +18°, - сообщили в областном гидрометцентре.
Но также 29 августа в отдельных районах региона могут пройти дожди.
Ранее в Мурманской области зафиксировали первые августовские заморозки. В ночь на 25 число зафиксировали первый в августе заморозок: в Краснощелье столбик термометра опустился до -0,3.
Напомним: отопление в социальные объекты Мурманской области начнут подавать с 30 августа.
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