В учреждениях ЗАТО Александровск 29 августа подключат отопление

В Мурманскую область с приходом похолодания постепенно возвращается отопительный сезон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область с приходом похолодания постепенно возвращается отопительный сезон. Так, в ЗАТО Александровск отопление начнут подключать 29 августа. Правда, пока не в многоквартирные дома, а в медучреждения, школы и детсады, организации культуры.

- Решение было принято для обеспечения расчетной температуры воздуха в помещениях, создания комфортных условий при сложившемся температурном режиме наружного воздуха - говорится в постановлении.

Напомним: к отопительному сезону в Мурманской области подготовили свыше 6 тысяч домов.

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