В Мурманске у железнодорожных путей загорелись автопокрышки

Черный столб дыма поднялся над Ленинским округом Мурманска из-за горящих покрышек. Фото: vk.com/murman01

Вечером 27 августа в Ленинском округе Мурманска заметили густой столб черного дыма. В 18.59 в экстренные службы поступила информация о пожаре в районе дома №3 на улице Промышленной.

Здесь у железнодорожных путей загорелись автопокрышки.

- В 19.16 пожар полностью ликвидировали. В результате пожара сгорели автопокрышки на площади 20 кв.м. В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: на улице Рогозерской в Мурманске загорелся автосервис.

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