На улице Рогозерской в Мурманске горит автосервис

Утром 28 августа загорелся автосервис на улице Рогозерской в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 28 августа у торгово-развлекательного центра Plazma на улице Рогозерской загорелся автосервис.

В соцсетях очевидцы делятся кадрами пожара - из боксов идет густой черный дым. Официальной информации по возгоранию пока нет.

Напомним: ночью 25 августа в Кировске на улице Кольской, 10 тушили пожар. Там вспыхнули и сгорели дотла три самосвала, инцидент попал на видео.

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