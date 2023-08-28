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НовостиПолитика28 августа 2023 6:38

Антикоррупционное управление Мурманской области возглавил Михаил Пшеничный

Михаил Пшеничный назначен начальником управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
Михаил Пшеничный возглавил Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области спустя два года работы в нем. Фото: anticorrmo.gov-murman.ru

Михаил Пшеничный возглавил Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области спустя два года работы в нем. Фото: anticorrmo.gov-murman.ru

Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области возглавил Михаил Пшеничный, который ранее работал в нем два года заместителем начальника, а после исполняющим обязанности начальника.

- Он хорошо всем известен. Михаил Александрович 30 лет проработал в правоохранительных органах. Борьба с правонарушениями - наша важная задача. И наша задача, чтобы вся большая работа государственного и муниципального управления была чистой и прозрачной, - прокомментировал назначение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В августе 2022 года стало известно, что глава Управления по реализации антикоррупционной политики Артем Долгов перешел в «Мурманскавтодор».

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