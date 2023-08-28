Антикоррупционное управление Мурманской области возглавил Михаил Пшеничный

Михаил Пшеничный возглавил Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области спустя два года работы в нем. Фото: anticorrmo.gov-murman.ru

Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области возглавил Михаил Пшеничный, который ранее работал в нем два года заместителем начальника, а после исполняющим обязанности начальника.

- Он хорошо всем известен. Михаил Александрович 30 лет проработал в правоохранительных органах. Борьба с правонарушениями - наша важная задача. И наша задача, чтобы вся большая работа государственного и муниципального управления была чистой и прозрачной, - прокомментировал назначение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В августе 2022 года стало известно, что глава Управления по реализации антикоррупционной политики Артем Долгов перешел в «Мурманскавтодор».

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