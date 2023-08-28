Страшное ДТП с тремя погибшими произошло в Карелии, в аварии есть жертвы из Мурманской области

В ДТП в Карелии разбились жители Мурманской области. Фото: vk.com/murmansk_dtp/скриншот видео

Днем 27 августа в Карелии на федеральной трассе «Кола» произошла смертельная авария. На 343 километре в Олонецком районе столкнулись Renault Duster с номерами Мурманской области и Mazda 6. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 15.30.

- Погибли водитель автомобиля Mazda, водитель и пассажир автомобиля Renault. Травмирован несовершеннолетний пассажир автомобиля Renault, - сообщили в УГИБДД по Республике Карелия.

По одной из версий, причиной столкновения стал неудачный обгон.

Напомним: вечером 24 августа в Мурманске у дома №23 на Кольском проспекте произошло ДТП с участием экскаватора-погрузчика. Пока тот стоял у края проезжей части, в него врезался пьяный водитель Geely.

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