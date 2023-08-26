В Мурманске снова сбили мотоциклиста

Мотоциклист попал в аварию на улице Карла Маркса в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 26 августа в Мурманске произошло очередное ДТП с мотоциклистом.

Пилот попал в аварию у дома №47 на улице Карла Маркса, о его состоянии информации пока нет. «КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

Ранее ДТП с мотоциклистом произошло в Мурманске 25 августа: на проспекте Ленина водитель Audi, поворачивая налево, не уступил дорогу водителю байка. Еще один пилот пострадал в аварии 19 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru