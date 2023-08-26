«Старость художника не касается». Ушел из жизни режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета

Юзеф Фекета северяне запомнят по прекрасным спектаклям в театре Северного флота. Фото: архив театра Северного флота

Коллектив театра Северного флота сообщил об уходе из жизни своего легендарного режиссера Юзефа Фекеты. Сердце народного артиста России, заслуженного деятеля искусств остановилось на 83-м году жизни.

- В октябре 1988 года Юзефа Васильевича пригласили на постановку в Драматический театр Северного флота. После постановки спектакля режиссер покинул Мурманск, но через полтора года снова вернулся в Мурманск уже вместе с семьей - супругой актрисой Натальей Долгалевой и дочкой Анной. С тех пор Юзеф Васильевич служил Флотскому театру 29 лет. В 2017 году, вместе с семьей, Юзеф Васильевич покинул стены родного театра в связи с переездом к новому месту жительства. После отъезда работал в театрах Иркутска, Мичуринска и других городов, - сообщили в театре Северного флота.

Северяне знают руку и душу мастера по таким спектаклям, как «Хозяйка Нискавуори», «Пер Гюнт», «Отец», «Я близко! Я рядом! Я здесь!», «Саня, Ваня, с ними Римас», «Актриса» и другим.

- Старость художника не касается. Это не биологическое понятие. Старость – это когда художник уже ничего не может делать. А если он трудится, созидает, творит, он молод. Каждый день мне нужно что-то придумывать. И в этом сила молодости, - сказал как-то в интервью к своему 70-летию «КП»-Мурманск» Юзеф Васильевич

Наша редакция выражает соболезнование семье и близким блистательного Юзефа Фекеты.

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