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НовостиОбщество26 августа 2023 18:25

«Старость художника не касается». Ушел из жизни режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета

Ушел из жизни режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета
Ника СВЕТЛОВА
Юзеф Фекета северяне запомнят по прекрасным спектаклям в театре Северного флота. Фото: архив театра Северного флота

Юзеф Фекета северяне запомнят по прекрасным спектаклям в театре Северного флота. Фото: архив театра Северного флота

Коллектив театра Северного флота сообщил об уходе из жизни своего легендарного режиссера Юзефа Фекеты. Сердце народного артиста России, заслуженного деятеля искусств остановилось на 83-м году жизни.

- В октябре 1988 года Юзефа Васильевича пригласили на постановку в Драматический театр Северного флота. После постановки спектакля режиссер покинул Мурманск, но через полтора года снова вернулся в Мурманск уже вместе с семьей - супругой актрисой Натальей Долгалевой и дочкой Анной. С тех пор Юзеф Васильевич служил Флотскому театру 29 лет. В 2017 году, вместе с семьей, Юзеф Васильевич покинул стены родного театра в связи с переездом к новому месту жительства. После отъезда работал в театрах Иркутска, Мичуринска и других городов, - сообщили в театре Северного флота.

Северяне знают руку и душу мастера по таким спектаклям, как «Хозяйка Нискавуори», «Пер Гюнт», «Отец», «Я близко! Я рядом! Я здесь!», «Саня, Ваня, с ними Римас», «Актриса» и другим.

- Старость художника не касается. Это не биологическое понятие. Старость – это когда художник уже ничего не может делать. А если он трудится, созидает, творит, он молод. Каждый день мне нужно что-то придумывать. И в этом сила молодости, - сказал как-то в интервью к своему 70-летию «КП»-Мурманск» Юзеф Васильевич

Наша редакция выражает соболезнование семье и близким блистательного Юзефа Фекеты.

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