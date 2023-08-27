Романтика 90-х. В Мурманске обустроили место отдыха на крыше пятиэтажки

Фото: vk.com/mlive51

Зачем ехать в Петербург за романтикой крыш, если все тоже самое можно устроить в Мурманске? Так подумал один из предприимчивых жителей города, обустроив место отдыха на макушке пятиэтажки на улице Чумбарова-Лучинского, где открывается вид на Кольский залив.

Правда, получилось в духе 90-х - с ламповым телевизором, пестрым ковром и старыми стульчиками.

Напомним: осенью в Мурманске обустроят две экотропы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru