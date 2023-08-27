В Печенге идет строительство нового корпуса школы

Здание будет двухэтажным. Фото: vk.com/pechengamr_ru

Строительство нового корпуса школы продолжается в Печенге. Объект даст дополнительные 250 мест для ребят из округа и разгрузит школу.

- Здание будет двухэтажным. Общая площадь - 4,7 тысячи квадратных метров. Появятся новые классы, кабинеты психолога и логопеда, а также малый спортивный зал, душевые и раздевалки, - сообщили в администрации Печенгского округа.

Строительство ведется по программе реновации ЗАТО и стратегическому плану «На Севере -жить».

Напомним: строительство новых домов на Бредова и Успенского в Мурманске идет по графику.

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