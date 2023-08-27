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НовостиОбщество27 августа 2023 12:20

Перекрытие дороги Североморск-Североморск-3 перенесли на 9 и 10 сентября

Движение на участке дороги Североморск-Североморск-3 ограничат на два дня
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области перенесли ремонтные работы на мосту через реку Средняя.

В Мурманской области перенесли ремонтные работы на мосту через реку Средняя.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области перенесли ремонтные работы на мосту через реку Средняя. В связи с этим участок дороги Североморск - Североморск-3 в районе 11-го километра перекроют 9 и 10 сентября.

Как сообщили в минтрансе региона, ограничение движение будет действовать с 9.00 9 сентября до 17.00 10 сентября.

Напомним: общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание.

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