Перекрытие дороги Североморск-Североморск-3 перенесли на 9 и 10 сентября

В Мурманской области перенесли ремонтные работы на мосту через реку Средняя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области перенесли ремонтные работы на мосту через реку Средняя. В связи с этим участок дороги Североморск - Североморск-3 в районе 11-го километра перекроют 9 и 10 сентября.

Как сообщили в минтрансе региона, ограничение движение будет действовать с 9.00 9 сентября до 17.00 10 сентября.

Напомним: общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание.

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