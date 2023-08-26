В центре Мурманска открылась ярмарка «На Севере – учиться»

Ярмарка "На Севере - учиться!" будет работать до 3 сентября. Фото: vk.com/murmancongress

26 августа в центре Мурманска на улице Воровского открылась ярмарка «На Севере – учиться». Работать она будет до 3 сентября.

- Для северян будут работать торговые ряды, где можно будет приобрести канцелярские принадлежности, сувениры с северной тематикой, а также попробовать блюда и напитки от местных предпринимателей. На праздничной площадке будут открыты для посещения тематические фотозоны, качели и домик для поздравлений. По традиции предлагаем гостям ярмарки выбрать открытку и отправить ее своим близким прямо на месте, - сообщили организаторы ярмарки.

Торговые ряды, фотозоны, качели работают ежедневно с 12.00 до 20.00, мастер-классы для детей в белом куполе - с 15.00 – 19.00, домик для поздравлений - с 15.00 – 20.00.

Напомним: 26 и 27 августа в Мурманской области впервые пройдет «Грибной фестиваль в Хибинах», которые проводят сотрудники КНЦ РАН. Для гостей это возможность в интересной форме узнать больше о богатстве лесов Кольского полуострова.

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