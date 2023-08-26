В Мурманске пропала дезориентированная 80-летняя женщина

Пропавшую северянку ищут с 25 августа. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» объявили новый поиск пропавшего человека.

С 25 августа нет информации о местоположении 80-летней Аллы Черевань.

- В промежуток между 15.00 и 19.00 ушла из дома в Мурманске на Североморском шоссе, 7, - сообщили волонтеры.

Отмечается, что северянка дезориентирована. В момент исчезновения была одета в серую спортивную ветровку, темные брюки, светлые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Аллы Черевань, просят позвонить в полицию или волонтерам по круглосуточному номеру 8-911-311-70-20.

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