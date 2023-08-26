В Ковдоре у здания администрации в вентиляционную трубу провалился котенок

Котенка достали из трубы живым и невредимым. Фото: vk.com/monokovdor

В Ковдоре провели спасательную операцию ради котенка.

Как рассказали в мэрии города, малыш провалился в вентиляционную трубу у здания администрации округа. Поэтому одному из спасателей пришлось полностью залезть внутрь головой вниз, потому что глубина конструкции не позволила животному выбраться самостоятельно. В этот момент коллеги страховали спасателя.

К счастью, котенка достали живым и невредимым.

Напомним: в сочинском аэропорту поделились милой историей со счастливым концом. Так, маленькая пассажирка, летевшая из Сочи в Мурманск, забыла в воздушной гавани своего плюшевого зайца и тот без нее загрустил. Надо было спасать положение, поэтому зайку решили поскорее отправить хозяйке.

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