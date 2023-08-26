Северянам расскажут о грибах Кольского полуострова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 и 27 августа в Мурманской области впервые пройдет «Грибной фестиваль в Хибинах», которые проводят сотрудники КНЦ РАН. Для гостей это возможность в интересной форме узнать больше о богатстве лесов Кольского полуострова.

В рамках фестиваля пройдут лекции и практикумы ученых Кольского научного центра, выставки грибов, возможность задать вопрос специалисту-микологу, творческие мастер-классы, квесты, арт-ярмарку, фотосушка.

- Фестиваль является развитием того грибного марафона, который был придуман и проведен в рамках лектория «Край, в котором я живу» в 2018 году. Организатором «Грибного марафона»-2023 тоже стали ученые Кольского научного центра. И повод есть прекрасный, ведь с 21 по 27 августа в Апатитах будет проходить XVII международное рабочее совещание по изучению макромицетов. А это означает, что в городе одномоментно окажется огромное число специалистов, которые изучают грибы и было бы странно этим не воспользоваться. Лекции и практикумы на фестивале будут проводить сотрудники КНЦ и участники этого рабочего совещания. Так или иначе они будут касаться живой природы и, разумеется, грибов, - сообщили организаторы фестиваля.

Подробную программу фестиваля можно найти здесь.

Напомним: 27 августа Никель станет площадкой для фестиваля Gastro Industry Fest, который пройдет в Мурманской области уже в третий раз. Помимо угощения Арктической кухней, ради которой и создали это мероприятие, гостей ждет богатая музыкальная и... спортивная программы.

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