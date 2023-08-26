Из-за пилотных операций с цифровым рублем активизировались мошенники

Рубль в России теперь есть и цифровой, и для мошенников это повод придумать новые схемы обмана. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 августа в России появилась новая форма национальной валюты - цифровой рубль, а с 15 августа начались пилотные операции. Для мошенников это возможность придумать новые схемы обмана, поэтому северян призывают быть бдительнее.

В массовый оборот цифровой рубль войдет не раньше 2025 года, поэтому жителей Мурманской области призывают не верить звонкам и сообщениям якобы из банков, которые связаны с нововведением.

- Никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические. Аферисты, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Они пытаются либо запугать граждан потерей денег (поскольку скоро якобы все деньги будут только цифровыми), либо предложить уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных, уникальных и персонализированных условиях, – объяснил заместитель управляющего отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Напомним: 66-летняя жительница Мурманска стала жертвой мошенников, которые применили к ней стандартную схему обмана. Северянка лишилась квартиры и отдала злоумышленника 7 миллионов рублей. 27-летний северянин также поверил мошенникам, которые звонили под видом сотрудников Центробанка, и отдал им 3,5 миллиона рублей.

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