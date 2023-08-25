Отопление в детсадах и школах Мурманска включат 30 августа

В Мурманск после наступления прохладной погоды возвращается отопительный сезон.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманск после наступления прохладной погоды возвращается отопительный сезон. Так, уже 30 августа в социальных учреждениях начнут подключать отопление.
- Тепло начнет поступать в детские сады, школы, гимназии, лицеи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, Дом молодежи, спортивный центр «Авангард», - уточнили в администрации города.
Напомним: в рейтинг лучших учебных заведений Мурманской области вошли 10 школ и лицеев.
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