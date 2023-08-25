«Это будет не храм из бетона, а уникальный памятник». Будущий кафедральный собор в Мурманске сделают с огромными прозрачными стенами

Собор построят на месте бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова. Фото: Мурманская епархия

В Мурманске показали, как будет выглядеть будущий Спасо-Преображенский Николаевский морской кафедральный собор. Его особенность будет в стеклянных стенах. Как отмечают в Мурманской епархии, там не хотели строить «храм из бетона», а подарить столице Заполярья уникальный и красивый мемориал.

- На сегодняшний день технологии позволяет делать таки большие площади остекления без серьезных теплопотерь. Собор будет выглядеть как свеча на горе, изнутри будет идти свет, который будет видно с залива. Мурманск все больше становится туристическим центром, мы все верим, скоро политическая ситуация в мире поменяется, к нам будут заходить большие суда. И когда они будут заходить в порт, то в первую очередь будут видеть «Алешу» - памятник погибшим в годы Второй мировой войны, а после - собор, который станет памятником жертвам Первой мировой войны, - рассказал руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора протоиерей Владимир Семенов.

Собор построят на месте бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова.

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