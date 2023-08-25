В центре Мурманска на пару дней ограничат движение авто

В центре Мурманска 26 и 29 августа ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска 26 и 29 августа ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта.

Как сообщили в администрации города, запрет будет действовать на улице Пушкинской - от улицы Профсоюзов до улицы Воровского.

Напомним: общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание.

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