Промышленное производство в Мурманской области сократилось на 8,6%

При этом производство пищевых продуктов увеличилось на 18,9% по сравнению с прошлым годом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за год индекс промышленного производства снизился на 8,6% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает Мурманскстат.

Так, на 12,7% наблюдается спад добычи металлических руд. На 1,4% стало меньше производства в сфере добычи полезных ископаемых.

В металлургическом производстве сокращение составило 13,8%. Производство сплавов на основе первичного алюминия снизилось более чем на 31%.

При этом производство пищевых продуктов увеличилось на 18,9% по сравнению с прошлым годом.

Напомним: в Мурманской области долги по зарплате за месяц выросли до 4,7 млн рублей.

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