В Мурманске водитель Audi сбил мотоциклиста

Мотоциклист получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Днем 25 августа в Мурманске произошло ДТП с пострадавшим мотоциклистом. Аварию сняли на видео.

- В районе дома №14 на проспекте Ленина водитель автомобиля Audi, поворачивая налево, не уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался по проспекту прямо, - прокомментировала «КП»-Мурманск» врио инспектора по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Мотоциклист получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии устанавливаются.

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