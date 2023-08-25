В Североморске двое молодых людей избили случайного прохожего

Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Североморска пострадал от рук прохожих, задев неосторожными словами одного из них. Полицейским мужчина рассказал, что находился на улице, в непроходимом, почти безлюдном месте, где распивал алкоголь. Мимо проходили двое незнакомых ему молодых людей, в адрес которых он бросил негативный комментарий.

- Одному из северян это очень не понравилось и он избил мужчину. Друг пытался его оттащить. Пострадавшему стало плохо, ему вызвали скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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