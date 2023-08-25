В Кандалакше 45-летний мужчина ушел от друзей и пропал

Приметы: 185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серо-зеленые брюки, олимпийку, черные кожаные сандалии. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Кандалакше пропал 45-летний Михаил Захаров. Мужчина ушел от друзей 22 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: 185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серо-зеленые брюки, олимпийку, черные кожаные сандалии.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо в ПСО МурманСпас: 8 911 311 70 20.

Напомним: в Кольском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку.

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