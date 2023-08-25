Жителей Мурманска приглашают на городские мероприятия в выходные

Мурманчан приглашают поучаствовать в в ярких и интересных городских мероприятиях, который пройдут в последние выходные этого лета. Фото: Администрация города Мурманска

Мурманчан приглашают поучаствовать в в ярких и интересных городских мероприятиях, который пройдут в последние выходные этого лета.

Как сообщил глава Мурманска Игорь Морарь, 26 августа в 14.00 гостей ждет развлекательная программа «Дорожный патруль» в сквере на улице Зои Космодемьянской, а также семейные чтения «Летняя книга Муми-дола» в интеллект-центре на улице Фролова, 4/6.

В 15.00 откроются командные соревнования по кроссфиту «Уличный характер» (площадка перед сценой в сквере на улице Ленинградской). В это же время пройдет информационный экскурс «Овеянные славой наш флаг и герб» в библиотеке на улице Капитана Буркова, 11/18.

Напомним: гостями Gastro Industry Fest 2023 станут Аршавин, Гасилин и Лобкарев.

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