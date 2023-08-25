Из Омска планируют запустить прямые самолеты в Мурманск

Из Омска в Мурманск могут запустить прямые самолеты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Омска в Мурманск могут запустить прямые самолеты. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками об открытии рейсов в заполярную столицу и ожидается согласование со стороны авиакомпаний.

- Мы всегда ведем работу над открытием новых рейсов, но надо понимать, что решение о запуске новых направлений принимает не только аэропорт. Это большая совместная работа нескольких структур, - отметили в омском аэропорту.

Напомним: из Мурманска в Калининград зимой будут курсировать прямые самолеты.

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