Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся с Северного полюса в Мурманск

В порт Мурманск из путешествия на Северный полюс вернулись участники экспедиции «Ледокол Знаний 2023». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В порт Мурманск из путешествия на Северный полюс вернулись участники экспедиции «Ледокол Знаний 2023». На макушку планеты и обратно школьников довез атомный ледокол «50 лет Победы».

- Четвертая арктическая научно-просветительская экспедиция успешно завершена. За 10 дней ребята успели познакомиться с мирными атомными технологиями, отметить 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути, - сообщили в Росатоме.

В рейсе чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин провел с ребятами уникальный шахматный турнир. А заслуженный полярник Виктор Боярский, неоднократно побывавший на обоих полюсах, прочитал самую массовую лекцию на точке Северного полюса с участием 123 человек.

Напомним: участники экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77» создадут карту наследия СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru