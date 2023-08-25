В Кировске ночью сгорели дотла три самосвала

Причина пожара устанавливается. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp
Ночью 25 августа в Кировске на улице Кольской, 10 тушили пожар. Там вспыхнули и сгорели дотла три самосвала, инцидент попал на видео.
- Пожар ликвидировали в 01.32. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава, 3 единицы техники, - уточнила «КП»-Мурманск» замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Александра Веремей.
Причина пожара устанавливается.
Напомним: один человек пострадал, 12 эвакуировали при пожаре на улице Седова в Мурманске.
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