Ребенок пострадал в столкновении машины и поезда под Архангельском

Ведомство начало проверку по факту ДТП. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Днем 24 августа на седьмом километре перегона станций Кузнечевский – Соломбалка в Архангельской области произошло ДТП.

- Автомобиль выехал на оборудованный автоматической сигнализацией нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся передаточным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ведомство начало проверку по факту ДТП.

Как уточнили в УМВД по Архангельской области, за рулем Volkswagen находился мужчина 1955 года рождения, на пути он выехал на красный сигнал. В ДТП пострадал трехлетний ребенок, его госпитализировали.

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